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4 правила гігієни, про які більшість не знає

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4 правила гігієни
4 правила гігієни / healthyvoyager.com

Кожна сім'я має різні правила гігієни: хтось стежить за чистотою кожний сантиметр квартири, а деяким достатньо зробити вологе прибирання раз в півроку.

Тому не всі знають про ці правила гігієни, пише Men’sLife.

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Змивати унітаз з відкритою кришкою

З відкритою кришкою це робити неправильно через те, що бризки води з унітаза можуть потрапити на підлогу, рушники, зубну щітку чи інші предмети гігієни у ванній. Тому існує ймовірність заразитися страшними хворобами (кишкові палички, гельмінти), які виникають при недотриманні правил санітарії.

Змивайте унітаз з закритою кришкою
Змивайте унітаз з закритою кришкою

Періодично змінювати посуд

Посуд потрібно постійно оновлювати. До прикладу, дошки для нарізування фруктів можуть мати щілинки, в які можуть потрапляти частини сирого м'яса або краплі крові. Таким чином, на них можуть міститися паразити, які з їжею потраплятимуть в організм.

Мити банани

Здавалося б, шкірку ж люди не їдять. Проте їх мити потрібно обов’язково. На поверхні фрукту можуть мешкати паразити або їх відкладені личинки, які здатні проникнути на плід під час зняття шкірки. Якщо ж банани темного кольору та м’які, то паразити уже всередині.

Мийте банани водою з милом
Мийте банани водою з милом водою

Не замочувати брудний посуд в раковині

Дехто надає перевагу мити посуд одразу після їжі, інші ж навпаки – пізніше. Якщо залишки їжі засохли, люди звикли залишати їх в раковині та залити водою. Проте раковина – це місце розмноження бактерій, які можуть спричинити захворювання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Гігієна
Джерело: 24 Канал
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