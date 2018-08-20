4 правила гігієни, про які більшість не знає
Кожна сім'я має різні правила гігієни: хтось стежить за чистотою кожний сантиметр квартири, а деяким достатньо зробити вологе прибирання раз в півроку.
Тому не всі знають про ці правила гігієни, пише Men’sLife.
Читайте також: Чи змінюється особистість з віком: відповідь науковців
Змивати унітаз з відкритою кришкою
З відкритою кришкою це робити неправильно через те, що бризки води з унітаза можуть потрапити на підлогу, рушники, зубну щітку чи інші предмети гігієни у ванній. Тому існує ймовірність заразитися страшними хворобами (кишкові палички, гельмінти), які виникають при недотриманні правил санітарії.
Змивайте унітаз з закритою кришкою
Періодично змінювати посуд
Посуд потрібно постійно оновлювати. До прикладу, дошки для нарізування фруктів можуть мати щілинки, в які можуть потрапляти частини сирого м'яса або краплі крові. Таким чином, на них можуть міститися паразити, які з їжею потраплятимуть в організм.
Мити банани
Здавалося б, шкірку ж люди не їдять. Проте їх мити потрібно обов’язково. На поверхні фрукту можуть мешкати паразити або їх відкладені личинки, які здатні проникнути на плід під час зняття шкірки. Якщо ж банани темного кольору та м’які, то паразити уже всередині.
Мийте банани водою з милом водою
Не замочувати брудний посуд в раковині
Дехто надає перевагу мити посуд одразу після їжі, інші ж навпаки – пізніше. Якщо залишки їжі засохли, люди звикли залишати їх в раковині та залити водою. Проте раковина – це місце розмноження бактерій, які можуть спричинити захворювання.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.