4 причини, чому у дитини йде кров носом

Носові кровотечі у дітей виникають часто без всяких видимих причин, така підвищена кровоточивість пов’язана з рясним кровопостачанням слизової оболонки носа.

Про найпоширеніші причини кровотечі з носа розповів лікар-педіатр Михайло Соколовський, інформує ТСН.

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Найбільш розповсюджена причина – весняний гіповітаміноз. Кров носом може йти через дефіцит вітамінів, особливо C та A. Відтак, судинна стінка стає крихкою і ламкою. При таких обставинах викликати підвищення артеріального тиску та розвив судин у носі може фізичне навантаження.

Причиною носових кровотеч можуть бути хронічні захворювання лор-органів, передусім хронічного нежитю. При таких хворобах слизова оболонка носа зменшується, а ламкість судин – зростає.

Сухе повітря значно стоншує слизову оболонку носа. Це може статися, якщо батьки користуються обігрівачами, мало зволожують та провітрюють приміщення.

У дитини може йти кров носом при підвищеному артеріальному тиску. Це може бути симптомом вегето-судинної дистонії або ендокринних порушень.

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