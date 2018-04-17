4 причины не увольняться с работы

Кажется, что работа перестала приносить удовольствие, и нужно срочно ее сменить? Вполне возможно, что вам только кажется. Ниже представлены 4 аргумента, чтобы остаться на прежнем месте.

Желание уволиться рано или поздно возникает у многих. Поспорил с шефом, поругался с коллегой, не выполнил план, сорвал сроки, — да мало ли, какая может быть причина. Важно понять, действительно ли повод стоит внимания или это эмоциональный всплеск, который нужно просто пережить.

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1. Усталость

Тяжелая неделя, трудный месяц, подведение годовых итогов — все это изнуряет, заставляет задуматься над сменой работы. Иногда следует идти на поводу у усталости, а иногда — нет.

Если в вашей работе трудные периоды не сменяются свободными, возможно, вы действительно рискуете выгореть и потерять всяческий интерес к работе.

Но если сложности временные, не спешите сжигать мосты. Возьмите отпуск, отдохните, подумайте. Проанализируйте плюсы и минусы вашей работы. Если вы понимаете, что легче не станет и вас такой режим не устраивает, начинайте поиски новых возможностей.

Но если после отпуска вы чувствуете прилив энергии и с удовольствием возвращаетесь к работе, не бросайте любимое дело. Просто позволяйте себе почаще расслабляться.

2. Эмоции

Очень коварный фактор. Минутная вспышка гнева/разочарования/недовольства, написанное в сердцах заявление на увольнение, принятие необдуманного решения. За всем этим непременно последует сожаление.

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Любое решение, принятое на эмоциях, — это не ваше решение. Если вас что-то очень сильно расстроило или рассердило, посчитайте до ста, попейте кофе, возьмите денек отпуска, в конце концов. Еще лучше — вечером придите домой и перескажите ситуацию мужу, жене, маме, подруге. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Но только не принимайте окончательное решение.

Утро вечера мудренее. Помните?

3. Упущенные возможности

Если вы хотите уволиться из-за того, что проработав полгода, не увидели карьерного роста, не спешите. Новые возможности наверняка появятся. Другое дело, если вы уже третий год занимаетесь абсолютно одной и той же работой, а ваши полномочия и ответственность нисколько не расширяются, и такое положение дел вас не устраивает.

Не спешите получить все и сразу, здесь и сейчас. Помните — сначала вы работаете на авторитет, а потом он работает на вас. Зарекомендуйте себя отличным сотрудником, и повышение не заставит себя слишком долго ждать.

4. Вы любите свою работу

Иногда хорошие специалисты получают привлекательные предложения от сторонних компаний. Там вроде и платят больше, и офис солиднее. Но только есть определенное но — вам и тут комфортно.

Внутренний комфорт, хорошие отношения в коллективе, не самая низкая зарплата на рынке, удобное расположение, отличный график работы — все это иногда стоит дороже, чем 20%-ная прибавка к зарплате.

Прежде чем соглашаться на соблазнительное предложение, взвесьте все за и против. Вполне возможно, что ваш комфорт стоит дороже.

Принимая важные решения, руководствуйтесь здравым смыслом и не рубите с плеча. А если уж решили — будьте решительны!

Источник: Work.ua

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