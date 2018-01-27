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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

4 природних афродизіаки, які підвищують сексуальний потяг

22:04, 27 січня 1145 Читать новость на русском
Які продукти підвищують сексуальний потяг
Які продукти підвищують сексуальний потяг / unsplash

Афродизіаки – це речовини, які використовують для підвищення лібідо (статевого потягу) та статевої сили. Існують і так звані "природні" підсилювачі – це, зазвичай, продукти, якими радять доповнювати романтичну вечерю.

Червоне вино

Червоне вино є сильним афродизіаком, це навіть підтверджено науковими дослідженнями. У жінок, які пили від одного до двох келихів вина, збільшувалася сексуальне бажання в порівнянні з тими жінками, які не випили жодного келиха. Але якщо з кількість переборщити, то ефект буде прямо протилежний.

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Лосось

Лосось багатий омега-3 жирними кислотами, що в цілому корисно для здоров'я. Більш того, вживання в їжу лосося підвищує рівень дофаміну в мозку.

Шоколад

Темний шоколад містить в собі флавоноїди, які зменшують стрес і розслаблюють кровоносні судини, а також благотворно позначається на сексуальному потязі.

Кава

Кофеїн не тільки піднімає настрій і заряджає енергією. Більш того, кава сприяє збільшенню рівня дофаміну в мозку, який позитивно позначається на бажанні отримати задоволення.

Теги: LifeStyle Секс Здорове харчування Поради Здоров'я
Джерело: edinstvennaya
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