4 природних афродизіаки, які підвищують сексуальний потяг

Афродизіаки – це речовини, які використовують для підвищення лібідо (статевого потягу) та статевої сили. Існують і так звані "природні" підсилювачі – це, зазвичай, продукти, якими радять доповнювати романтичну вечерю.

Червоне вино

Червоне вино є сильним афродизіаком, це навіть підтверджено науковими дослідженнями. У жінок, які пили від одного до двох келихів вина, збільшувалася сексуальне бажання в порівнянні з тими жінками, які не випили жодного келиха. Але якщо з кількість переборщити, то ефект буде прямо протилежний.

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Лосось

Лосось багатий омега-3 жирними кислотами, що в цілому корисно для здоров'я. Більш того, вживання в їжу лосося підвищує рівень дофаміну в мозку.

Шоколад

Темний шоколад містить в собі флавоноїди, які зменшують стрес і розслаблюють кровоносні судини, а також благотворно позначається на сексуальному потязі.

Кава

Кофеїн не тільки піднімає настрій і заряджає енергією. Більш того, кава сприяє збільшенню рівня дофаміну в мозку, який позитивно позначається на бажанні отримати задоволення.