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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

4 речі, які не варто робити пацієнтам у лікарнях

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4 речі, які не варто робити пацієнтам у лікарнях
4 речі, які не варто робити пацієнтам у лікарнях / uvionicstech.com

Медики склали перелік найбільших небезпек у лікарні, з якими можуть зіткнутися люди, які туди потрапили.

Фахівці з Американського коледжу сестринської справи заявили, що найнебезпечнішим для здоров'я пацієнта може стати нестерильність лікарень та нехтування персоналом санітарних і гігієнічних правил, передає ukrhealth.

Це може призвести до серйозного погіршення стану пацієнта.

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Окрім того, негативним чинником для більшості пацієнтів є режим лежання. Малорухомість під час лікування необхідна лише в особливих випадках, пов’язаних з важким захворюванням чи травмами. Вчені переконують, що люди, які проводять час активніше, а не вилежуються у ліжку, швидше "стають на ноги" після захворювання.

Люди, які не вилежуються у ліжку, швидше

Люди, які не вилежуються у ліжку, швидше "стають на ноги" після хвороби

Ще одна поширена помилка – голити волосся перед операцією. Це дуже небезпечна процедура, адже гоління залишає на тілі невеликі ушкодження, через які в організм легко проникає інфекція.

Типова для лікарень практика – медперсонал будить пацієнтів. Та за словами дослідників, втручання у режим сну хворої людини вельми критично відбивається на її лікуванні – перебування у стані спокою повинне тривати довше і не повинне перериватись штучно.

Втручання у режим сну пацієнта критично відбивається на його лікуванні

Втручання у режим сну пацієнта критично відбивається на його лікуванні

Теги: Медицина Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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