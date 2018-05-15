4 речі, які не варто робити пацієнтам у лікарнях
Медики склали перелік найбільших небезпек у лікарні, з якими можуть зіткнутися люди, які туди потрапили.
Фахівці з Американського коледжу сестринської справи заявили, що найнебезпечнішим для здоров'я пацієнта може стати нестерильність лікарень та нехтування персоналом санітарних і гігієнічних правил, передає ukrhealth.
Це може призвести до серйозного погіршення стану пацієнта.
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Окрім того, негативним чинником для більшості пацієнтів є режим лежання. Малорухомість під час лікування необхідна лише в особливих випадках, пов’язаних з важким захворюванням чи травмами. Вчені переконують, що люди, які проводять час активніше, а не вилежуються у ліжку, швидше "стають на ноги" після захворювання.
Люди, які не вилежуються у ліжку, швидше "стають на ноги" після хвороби
Ще одна поширена помилка – голити волосся перед операцією. Це дуже небезпечна процедура, адже гоління залишає на тілі невеликі ушкодження, через які в організм легко проникає інфекція.
Типова для лікарень практика – медперсонал будить пацієнтів. Та за словами дослідників, втручання у режим сну хворої людини вельми критично відбивається на її лікуванні – перебування у стані спокою повинне тривати довше і не повинне перериватись штучно.
Втручання у режим сну пацієнта критично відбивається на його лікуванні