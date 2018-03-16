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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

4 роки в окупації: що змінилося на півострові після того, як Росія захопила Крим

10:48, сьогодні 1574 Читать новость на русском

Колись сонячний і теплий Крим все більше перетворюється на занедбаний край. Тепер це ніким не визнана територія, де лютують спецслужби з репресіями і переслідуваннями.

Разом з Росією, замість обіцяного раю, на півострів прийшли репресії, переслідування, цензура, інфляція та занепад.

Тисячі людей стали вимушеними переселенцями. Один з них – Олександр Панченко. Він асистент режисера прямого ефіру на 24 Каналі. До 2014-го Саша навіть і не думав їхати з рідного Сімферополя. Коли на півостров вдерлись "зелені чоловічки", він закінчував 4 курс.

На студентів тоді (під час анексії – 24) здійснювався дуже великий тиск. Як зараз пам'ятаю, приходили, агітували, мовляв, приходьте на референдум. Вам будуть за це додаткові бонуси, стипендії не втратите,
– згадує Олександр.

Хлопець вимагав видати йому український диплом. Це для нього була справа принципу. Однак, керівництво вузу вдалося до маніпуляцій.

"Кожного окремо викликали. Кожному говорили, що ти тут один. А один в полі не воїн. І вибору у тебе немає. Таким обманним шляхом нас змусили отримати російські дипломи", – розповів кримчанин.

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Після цього Саша остаточно вирішив залишити Крим. Разом із коханою вони перебрались до Києва. На півострові залишилась уся родина і друзі. Востаннє вдома він був майже два роки тому.

Грошей там особливо немає. Верхня межа – 30 тисяч рублів. Це приблизно 14 тисяч гривень, але при цінах, які в Криму, а вони московські, це дуже мало. Тобто не вистачає навіть на оренду однокімнатної квартири,
– сказав Олександр.

Оренда однокімнатної квартири десь на околицях Сімферополя стартує від 18 тисяч рублів (понад 8 тисяч гривень). Двокімнатної – від 25 тисяч (близько 11,5 тисяч гривень).

Ціни на продукти в 2 рази вищі за київські. Якщо у столиці кілограм курячої гомілки – 70 гривень, у Криму – понад 260 рублів, тобто 135 гривень. Така ж ситуація зі свининою та яловичиною, яйцями та молоком.

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Туристи масово до Криму не кинулися. Заможніші росіяни обирають закордонні курорти.

В Крим, зазвичай, їде бідний російський турист, з якихось досить віддалених регіонів Росії. Як правило, за соціальними путівками. Саме держава або підприємство сплачує його перебування, харчування і все інше у готелі. Готель як резервація. І він з неї не виходить,
– зазначила журналістка видання "Новое Время", переселенка з Криму Ольга Духніч.

За допомогою таких соціальних туристів російська влада намагається створити ілюзію курортної популярності. Але приховувати напівпорожні пляжі і гнітючу атмосферу окупації дедалі важче, каже журналістка Ольга Духніч. Їй теж довелося покинути Крим. Так звана влада заборонила їй в'їзд на півострів на 5 років за громадську та журналістську діяльність.

В Криму з'явилася ціла система розпізнавання "своїх" та "чужих". Коли незнайомі люди зустрічаються один з одним, вони намагаються по якимось непрямим ознакам зрозуміти, яка ця людина. Чи можна з нею говорити? Чи можна з нею бути щирою? Дуже розвинена культура доносів,
– вважає Духніч.

Чи не щодня утисків зазнають кримські татари. А ще день за днем півострів втрачає свою культурну спадщину. Російські реставратори нищать історичні пам'ятки, ніби хочуть позбавити Крим історії і справжньої Батьківщини.

Автор: Поліна Литвинова
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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