4 секрети стрункої фігури, які варто знати кожному

Для того, щоб мати струнку фігуру та гарну шкіру, не потрібно постійно сидіти на дієтах! Для цього достатньо знати кілька секретів у харчуванні, які допоможуть вам тримати себе у формі.

Склянка води зранку

Щоб запустити травну систему, підбадьоритися і прокинутися, відразу після пробудження випийте склянку теплої води з лимоном або лимонним соком. Такий ритуал ще називають "природним детоксом".

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Не снідайте яйцями

На перетравлення білка організм витрачає багато енергії, а тому через пару годин після такого сніданку ви гарантовано захочете їсти. Дієтологи стверджують, що вранці краще їсти їжу, яка легко засвоюється. А вже через три години ви можете перекусити фруктами чи овочами.

Їжте білок

Білок обов'язково повинен бути присутнім в раціоні кожної людини, але він не може складати велику його частину. Річ у тому, що білок погано впливає на печінку і нирки, а це, в свою чергу, позначається на зовнішності, фігурі, стану шкіри і травленні.

Читайте меню

Якщо вам належить побачення або вечерю поза домом, будьте уважні і читайте меню. Замовте собі велику кількість салату і зелених овочів, пийте більше води. Старайтеся не налягати на хліб, піцу і важку їжу.