На переконання багатьох, одними з найшкідливіших звичок є куріння та вживання алкоголю. Проте канадські вчені склали список щоденних звичок, які так само негативно впливають на здоров’я людини.

Найбільш небезпечної звичкою вчені вважають тривалий час сидіти на стільці, пише Men’s Life.

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Все тому, що люди, які більшу частину свого дня проводять на стільці, то вони ризикують захворіти на рак простати, легенів або молочних залоз. Тому рекомендують людям частіше вставати, робити невелику розминку.

Другою небезпекою вчені назвали велику кількість сиру і м'яса в раціоні. Люди, які багато вживають цих продуктів, в 4 рази частіше хворіють на онкологію. Білок можна отримати від горіхів.



Небезпечно вживати велику кількість м'яса

Правильний раціон не матиме такого впливу на здоров’я людини якщо вона спить менше норми ( норма – 7-8 годин). У людей з недосипом рак виявляється з такою ж частотою, як і у курців зі стажем.

Газові плити також становлять загрозу для здоров'я. Під час їх роботи в повітря виділяється двоокис азоту, формальдегід і окис вуглецю. Перераховані речовини підвищують ймовірність розвитку раку.

4 щоденні звички, які шкодять не гірше за куріння

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