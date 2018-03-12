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4 способи, як знизити рівень стресу на роботі

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4 способи, як знизити рівень стресу на роботі
4 способи, як знизити рівень стресу на роботі / Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете підвищити продуктивність і менше втомлюватися, то варто дізнатися, які звички на роботі вам варто змінити.

4 способи, як знизити рівень стресу на роботі

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1. Видаліть програми, в які ви заходите занадто часто

Якщо не виходить скоротити обсяг роботи, скоротіть час, який ви витрачаєте на додатки. Так у вас з'явиться кілька вільних хвилин, щоб подумати, розслабитися, передзвонити комусь.

Заходячи в якийсь додаток, ви втрачаєте концентрацію. Ви витрачаєте психічну енергію, яка потрібна для виконання справ, і в результаті потім відчуваєте стрес. Визначте, що саме вас відволікає: Facebook, гра, додаток для знайомств або щось ще. Видаліть програми хоча б на тиждень і подивіться, чи щось зміниться.

2. Встановіть нагадування перед сном

Наприклад, зі словами "Чому ти досі не спиш?". Прочитавши ввечері таке нагадування, подумайте, чи варто продовжувати розпочату справу. Або краще виспатися і закінчити її завтра. Порушувати режим сну варто тільки заради чогось дуже важливого. Точно не через те, що ви просто засиділися в інтернеті.

Заведіть "будильник", який попередить, що пора готуватися до сну, за годину до того, як ви хочете лягти спати. Так ви встигнете доробити справи і ляжете вчасно.

3. Завжди тримайте під рукою воду

Пийте більше води, це підвищує працездатність і майже не вимагає від вас зусиль. Беріть з собою пляшку води, коли виходите з дому, тримайте одну в машині і ще одну на робочому столі.

Якщо вода завжди під рукою, ви і пити будете частіше.

4. Менше сидіть на роботі

Стрес часто має не тільки психологічні, а й фізіологічні причини. Серед них – нестача руху.

Не розраховуйте надолужити згаяне на тренуванні ввечері. Будьте активніші впродовж робочого дня. Випрямляйте спину, коли сидите. Проводьте наради на ходу. Купіть стіл для роботи стоячи. А під час перерви зробіть пару присідань.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія Поради
Джерело: Lifehacker
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