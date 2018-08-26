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4 страви для ідеального сніданку дитини

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Що приготувати дитині на сніданок
Що приготувати дитині на сніданок / smooth.com.au

Як би дитина пручалася і відмовлялася від сніданку, він їй просто необхідний. Активність дитини впродовж всього дня забезпечує саме перший прийом їжі, який повинен містити необхідні мікроелементи та вітаміни.

Сніданок необхідно готувати самостійно, зазначає лікар-педіатр Валентина Антонова ГолосUA. Все тому, що готові пластівці містять велику кількість цукру, а їх корисність ставиться під сумнів.

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Вівсянка

Цей продукт багатий вітамінами, білками, вуглеводами. Вівсянка перетравлюється досить повільно, а глюкоза надходить у кров повільно та невеликими порціями. Такий сніданок гарантує те, що дитина буде ситою до наступного перекусу або обіду.

Вівсянка на сніданок для дитини
Вівсянка на сніданок для дитини

Можна також посипати кашу свіжими ягодами та фруктами, додати трішки варення.

Гречана каша з молоком

Педіатр зазначає, що таке поєднання продуктів є ідеальним. Частина корисних речовин знижується і засвоюється тільки завдяки молоку.

Паровий омлет

Діти потребують підвищеної дози білка. Тому кілька разів на тиждень готуйте яйця з овочами на пару.

Паровий омлет для дітей
Паровий омлет для дітей

Домашній сир

Це безпрограшний варіант сніданку, оскільки він містить білок та кальцій, які необхідно організму, що росте. До сиру можна додати свіжі ягоди чи фрукти, а також можна полити його медом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
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