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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

4 тренди осені, які варто уникати

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Антитренди осені
Антитренди осені / Who What Wear

Знати тенденції у моді – це звісно добре, але ще краще вміти визначати, які тренди ніколи не впишуться у ваш особистий стиль.

Переглядаючи модні покази осінь-зима 2018 року, ви знайдете десятки нових тенденції, проте деякі з них лише на один сезон, а інші надто сміливі.

Читайте також: 6 стильних осінніх образів, які можна носити уже зараз

Модні експерти видання Who What Wear назвали 4 тренди, які не ніколи не будуть носити.

Фліс

Флісові безрукавки залиште для походів у гори. За словами експертів, флісовий одяг виглядає недоречно з повсякденними образами.

Зміїний принт

В осінні тренди активно входить тваринні принти, але коли таких орнаментів забагато, то тренд швидко перетворюється на антитренд.

Об’ємні кросівки

Об’ємні "огидні" кросівки в стилі Balenciaga дуже швидко стали популярними серед топових модних блогерів. Однак, це миттєвий тренд, який втратив свою актуальність.

Кристали

Одяг та взуття оздоблене кристалами немов з 80-х та "нульових", виглядають надто зухвало. Якщо ви не любите екстравагантних експериментів – краще відмовтеся від них.

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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