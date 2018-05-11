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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

4 тривожні симптоми, які можуть попередити інсульт

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4 симптоми, які можуть попередити інсульт
4 симптоми, які можуть попередити інсульт / medic.ua

Інсульт є другою за частотою причина смерті людей в усьому світі й основною причиною довготривалої непрацездатності.

Інсульт є небезпечним тим, що він з’являється несподівано і дуже стрімко розвивається, пише "Країна здоров'я".

4 симптоми, які попередять інсульт

Крива посмішка

На початковій стадії змінюється міміка людини, все тому що обличчя людини перестає реагувати на нервові імпульси мозку. Якщо ви помітили асиметрію, то варто негайно телефонувати у швидку допомогу.

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Невиразна мова

Окрім асиметрії на обличчі, на початковій стадії інсульту можна помітити невиразну мову. Складається враження, що людина перебуває у сильному алкогольному стані.

Раптовий і сильний головний біль

На першому етапі людина відчуває різкий біль, це може трапитися після фізичної активності або ж просто так. Інколи біль не завжди може свідчити про інсульт, тож варто також перевірити, чи у людини немає вищеперерахованих ознак.

Порушення асиметрії тіла

Людина при інсульті не може підняти дві руки вгору або їх зігнути.

До слова, тайванські вчені виявили, що деякі знеболювальні ліки, поширені по всьому світу, провокують інсульт та серцевий напад.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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