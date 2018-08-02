4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
Якщо ви на дієті й хочете зробити своє тіло красивим і струнким, то потрібно дотримуватися особливого раціону та виконувати фізичні навантаження.
Проте, на переконання багатьох, деякі продукти справді можна їсти, навіть якщо людина сидить на дієті, пише Cosmo.
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Хліб
Цей унікальний продукт містить вуглеводи. Клітковину, вітаміни групи В. Він також відмінно насичує організм. Корисним буде хліб з додаванням житнього борошна або висівок.
4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
Банан (виноград).
Попри те, що у цих фруктів високий глікемічний індекс. Вони є чудовою альтернативою рафінованим солодощам.
Картопля
Корисність цього продукту буде залежати від способу приготування. Найкраще ж запекти або відварити картоплю. Не дуже корисними вважається пюре або ж смажена картопля. Проте варто пам’ятати. Що повністю виключати картоплю з організму не варто.
4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
Макарони
Більшість виробників створюють макарони із твердих сортів пшениці з додаванням цільнозернового борошна. Але тут потрібно бути обачними не з макаронами. А з вершковими соусами до них. Найкраще обрати для цього томатний соус або оливкову олію.
Що таке глікемічний індекс? Це показник, який показує, наскільки той чи інший продукт підвищує рівень цукру в крові.
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