Якщо ви на дієті й хочете зробити своє тіло красивим і струнким, то потрібно дотримуватися особливого раціону та виконувати фізичні навантаження.

Проте, на переконання багатьох, деякі продукти справді можна їсти, навіть якщо людина сидить на дієті, пише Cosmo.

Читайте також: Супрун розвінчала міф про популярну безглютенову дієту

Хліб

Цей унікальний продукт містить вуглеводи. Клітковину, вітаміни групи В. Він також відмінно насичує організм. Корисним буде хліб з додаванням житнього борошна або висівок.



4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти

Банан (виноград).

Попри те, що у цих фруктів високий глікемічний індекс. Вони є чудовою альтернативою рафінованим солодощам.

Картопля

Корисність цього продукту буде залежати від способу приготування. Найкраще ж запекти або відварити картоплю. Не дуже корисними вважається пюре або ж смажена картопля. Проте варто пам’ятати. Що повністю виключати картоплю з організму не варто.



4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти

Макарони

Більшість виробників створюють макарони із твердих сортів пшениці з додаванням цільнозернового борошна. Але тут потрібно бути обачними не з макаронами. А з вершковими соусами до них. Найкраще обрати для цього томатний соус або оливкову олію.

Що таке глікемічний індекс? Це показник, який показує, наскільки той чи інший продукт підвищує рівень цукру в крові.