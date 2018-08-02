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4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти

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4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти / greatbritishchefs.com

Якщо ви на дієті й хочете зробити своє тіло красивим і струнким, то потрібно дотримуватися особливого раціону та виконувати фізичні навантаження.

Проте, на переконання багатьох, деякі продукти справді можна їсти, навіть якщо людина сидить на дієті, пише Cosmo.

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Хліб

Цей унікальний продукт містить вуглеводи. Клітковину, вітаміни групи В. Він також відмінно насичує організм. Корисним буде хліб з додаванням житнього борошна або висівок.

4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти

Банан (виноград).

Попри те, що у цих фруктів високий глікемічний індекс. Вони є чудовою альтернативою рафінованим солодощам.

Картопля

Корисність цього продукту буде залежати від способу приготування. Найкраще ж запекти або відварити картоплю. Не дуже корисними вважається пюре або ж смажена картопля. Проте варто пам’ятати. Що повністю виключати картоплю з організму не варто.

4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти

Макарони

Більшість виробників створюють макарони із твердих сортів пшениці з додаванням цільнозернового борошна. Але тут потрібно бути обачними не з макаронами. А з вершковими соусами до них. Найкраще обрати для цього томатний соус або оливкову олію.

Що таке глікемічний індекс? Це показник, який показує, наскільки той чи інший продукт підвищує рівень цукру в крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Дієти
Джерело: 24 Канал
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