4 заборонені теми, яких варто уникати на початку стосунків

На початку стосунків, коли люди лише придивляються один до одного, можна зробити чимало помилок. Навіть вибір тем для розмов може стати фатальною помилкою і призвести до поганих наслідків.

Ці теми можуть образити людину, пише tochka.net.

Читайте також: Чого не можна робити у стосунках: фатальні помилки жінок

Колишні

Не варто говорити на початку стосунків про тих, з ким ви зустрічалися день, місяць, рік тому. Нехай це залишиться у минулому. Якщо ж вам дуже потрібно знати, то спробуйте раз обговорити і більше не повертатися до цієї розмови.

Не говоріть під час першого побачення про колишніх

Розмір його зарплати

Можливо, згодом це буде гарною темою для обговорення. Але на початку стосунків можна подумати, що це дуже меркантильно. Потрібно дати чітко зрозуміти партнеру, що гроші – це не головне.

Критика друзів партнера

Не варто критикувати її чи його друзів, навіть якщо вони видаються тобі дивними. Партнер їм довіряє, тому потрібно їх прийняти і знайти у них щось хороше.

Спільне майбутнє

Рано говорити про спільне майбутнє, якщо ви знайомі з людиною лише кілька днів. Такими розмовами можна злякати партнера.

На початках стосунків не варто заводити розмови про спільне майбутнє

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.