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4 звички, які можуть призвести до хвороб очей

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4 звички, які можуть призвести до хвороб очей
4 звички, які можуть призвести до хвороб очей / blogcentralopticaburgalesa.es

Багато людей навіть не здогадуються, що деякі звички можуть призвести до хвороб очей.

Портал Opticclub склав список звичок, які шкодять здоров’ю очей.

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Куріння

Особливо шкодить ця звичка людям, які носять контактні лінзи. Все тому, що частинки сажі можуть осідати на лінзах і приводити до патологічних процесів, які пов'язані із забрудненням засоби корекції.

via GIPHY

Не мити руки

Особливо перед тим, як чесати очі. Все тому, що на долонях накопичується величезна кількість мікробів, які спричиняють запальні процеси і інфекції при контакті зі слизової оболонки очей.

Пізно лягати спати і не висипатися

Очам необхідний відпочинок. І якщо людина не висипається очі перебуватимуть у перенапруженому стані. Це може спричинити порушення рефракції ока.

via GIPHY

Не відвідувати офтальмолога

Регулярні обстеження можуть виявити початок хвороб очей і вчасно вжити заходів, якщо патологічний процес почався.

До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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