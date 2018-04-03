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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

4G-Інтернетом скористалися вже півмільйона абонентів Vodafone Україна

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4G-Інтернетом скористалися вже півмільйона абонентів Vodafone Україна
4G-Інтернетом скористалися вже півмільйона абонентів Vodafone Україна / Фото з вільних джерел

В перші дні роботи 4G мережі Інтернетом 4 покоління скористалися більше 500 тисяч абонентів Vodafone Україна. А об’єм трафіку в зоні дії 4G збільшився на 40%. Очікувано основну частину трафіку склали відео сервіси.

Про це повідомляє Broadcast.

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Лідером у використанні 4G став Київ – в столиці готовність до 4G виявилася найвищою, другу сходинку обіймає Харків, а на третьому місці розташувалась Одеса.

На першому етапі будівництва, клієнти оператора можуть користуватися 4G-Інтернетом в рамках свого чинного тарифу без будь-яких доплат. Перші 4G тарифи з'являться трохи пізніше, і будуть розраховані на різний обсяг користування мобільним Інтернетом і сервісами відповідно до потреб абонентів.

Vodafone Україна запустив швидкісний 4G-Інтернет в діапазоні 2,6 ГГц 30 квітня. Спочатку 4G з'явився в місцях найбільшого скупчення користувачів мобільним Інтернетом. Всього найближчим часом 4G буде працювати в 28 українських містах.

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Оператор отримав ліцензію на роботу в діапазоні 2,6 ГГц 6 березня 2018 року. Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть з великим комфортом користуватися мобільним Інтернетом і сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, більш активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: "Інтернет речей", телемедицина, smart-управління енергетикою і сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги будуть запускатися відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Теги: Новини України Техно Інтернет 4G
Джерело: 24 Канал
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