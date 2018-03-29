4G в Україні можуть запустити вже завтра

Мобільний оператор Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G вже найближчими днями у п’ятницю (30 березня) або у понеділок (2 квітня).

Про це заявила СЕО компанії Ольга Устнінова, пише biz.liga.net.

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"До кінця дня ми плануємо отримати рахунки (від Українського державного центру радіочастот) і оплатити їх. Тоді ми запустимо 4G в п'ятницю. Якщо не встигнемо, тоді вже понеділок", – повідомила Устнінова.

Компанія запустить 4G в діапазоні 2,6 ГГц. Vodafone має намір запустити 4G у 28 містах України.

При цьому у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують отримання необхідних дозволів найближчим часом і готові до запуску.

Нагадаємо, в Україні відбулись два 4G-аукціони. Так, Lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйона гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.