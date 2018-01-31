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4G в Україні: коли запрацює і як підключити

20:01, сьогодні 2327 Читать новость на русском
Коли в Україні запрацює швидкісний мобільний інтернет
Коли в Україні запрацює швидкісний мобільний інтернет / 24 Канал

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продала частоти для розвитку в Україні технології 4G. Мобільні оператори, що їх придбали, відтепер мають всі можливості для впровадження цього стандарту мобільного інтернету.

А державний бюджет України з продажу ліцензії 4G ще й отримає біля 2,5 мільярда гривень.

Хто поділив трофей

Частоти для 4G придбали три провідні українські мобільні оператори: Lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйони гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.

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Відмінності між 3G і 4G

Нагадаємо, в чому різниця: у швидкості. В теорії мобільний інтернет в 4G в 10 разів швидший за 3G. Але на практиці, кажуть фахівці, різниця буде у 4-5 разів, що зрештою теж немало.

Якщо більш зрозуміло, то 4G дозволить, зокрема, без проблем грати в онлайн-ігри будь-якої складності, використовувати мультимедійний інтернет-контент якості Full-HD.

Ще для порівняння швидкості: пропускна здатність мереж для 3G становить 3 Мбіт в секунду для нерухомого абонента, і 384 Кбіт в секунду – для рухомого (в транспорті), 4G мають забезпечувати 100 Мбіт для рухомих, і 1 Гбіт для стаціонарних користувачів.

Хто і коли запустить 4G

Як пояснив у коментарі сайту "24" керівник сектору "ІТ і Телеком" Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков, коли оператори запускали стандарт 3G – прокладали багато оптоволоконних ліній, тому зараз більш-менш опорна мережа вже готова. Коли встановлювали обладнання 3G – з'явилась чимала кількість базових станцій, на яких встановлено обладнання 4G-ready. Отже, коли ліцензії вже отримані, 4G зможуть досить швидко запровадити в багатьох регіонах.

Хоча Кубраков нагадав – ми бачили, як впроваджувався 3G, він не одномоментно з'явився скрізь, а місто за містом. Так само, вірогідно, буде і з 4G.

Втім, наприклад, у Київстар повідомили про плани запустити 4G у першій половині 2018 року: мобільний оператор уже підготував свою мережу до запуску мобільного інтернету нового покоління на частотах 1800 МГц і закупив додатково 500 базових станцій для 4G на частотах 2600 МГц, аукціон на які пройшов 31 січня.

На сайті Vodafone Україна вказано, що технічно оператор готовий до запуску мережі 4G, на кінець березня-початок квітня заплановані перші запуски 4G у великих містах. Повноцінне покриття Vodafone обіцяє у червні.

У lifecell наразі дати запуску не називали.

Як підключити 4G

Для цього потрібно мати відповідні гаджети, які підтримують стандарт 4G, і SIM-карту з такими "вміннями". Всі мобільні оператори в Україні вже продають SIM-карти стандарту USIM, які підтримують новий стандарт зв'язку.

Для абонентів Київстар є спеціальні коди, які допоможуть перевірити:

- чи буде працювати ваша SIM-карта в мережі 4G. Наберіть код *245*4# виклик;
- чи підтримує телефон 4G – набрати код *245*5# виклик.

У деяких моделях смартфонів з 2-ма SIM-картами тільки 1-ий слот "вміє" працювати з мережами останнього покоління. Щоб дізнатися, чи є таке обмеження, потрібно звернути увагу на маркування слотів на мобільному пристрої і, якщо треба, переставити SIM-карту у відповідний слот.

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Статті Публікації мобільні пристрої Інтернет
Джерело: 24 Канал
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