4G в Україні відтепер можуть скористатися і абоненти Vodafone: перелік міст
Мобільний оператор Vodafone Ukraine заявив про запуск надшвидкісного зв'язку четвертого покоління у діапазоні 2,6 гігагерц. Відтепер 4G можуть скористатися абоненти компанії, що проживають у 14 областях України та у столиці Києві.
Сайт "24" повідомляв, що уранці 30 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні почав функціонувати 4G.
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Згодом прес-служба мобільного оператора lifecell підтвердила цю інформацію. За словами представників компанії, вони першими запустили зв'язок 4G в усіх обласних центрах України, за винятком окупованих Донецька та Луганська.
Також про запуск 4G заявив і Vodafone. Як повідомляє прес-служба одного із найбільших мобільних операторів, мобільний інтернет четвертого покоління є доступним їхнім абонентам у таких містах:
– Київ та міста Київської області: Бровари, Бориспіль, Вишневе, Ірпінь, Чабани;
– Дніпро, Павлоград (Дніпропетровська область);
¬ Харків, Куп'янськ (Харківська область);
– Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ (Запорізька область);
– Львів;
– Полтава;
– Суми;
– Івано-Франківськ, Паляниця, Яремче (Івано-Франківська область);
– Ужгород, Мукачево (Закарпатська область);
– Чернівці, Новоселиця (Чернівецька область);
– Луцьк;
– Кропивницький;
– Одеса, Ліманка (Одеська область);
– Херсон.
Додамо, що ще один гігант українського мобільного зв'язку компанія "Київстар" поки не оголошувала про запуск 4G, щоправда анонс очікується найближчим часом.
Всього найближчим часом 4G в діапазоні 2,6 гігагерц запрацює в 28 українських містах.
Нагадаємо, в Україні відбулись два 4G-аукціони. Так, lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйона гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.