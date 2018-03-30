4G в Україні відтепер можуть скористатися і абоненти Vodafone: перелік міст

Мобільний оператор Vodafone Ukraine заявив про запуск надшвидкісного зв'язку четвертого покоління у діапазоні 2,6 гігагерц. Відтепер 4G можуть скористатися абоненти компанії, що проживають у 14 областях України та у столиці Києві.

Сайт "24" повідомляв, що уранці 30 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні почав функціонувати 4G.

Читайте також: 4G в Україні: коли запрацює і як підключити

Згодом прес-служба мобільного оператора lifecell підтвердила цю інформацію. За словами представників компанії, вони першими запустили зв'язок 4G в усіх обласних центрах України, за винятком окупованих Донецька та Луганська.

Також про запуск 4G заявив і Vodafone. Як повідомляє прес-служба одного із найбільших мобільних операторів, мобільний інтернет четвертого покоління є доступним їхнім абонентам у таких містах:

– Київ та міста Київської області: Бровари, Бориспіль, Вишневе, Ірпінь, Чабани;



– Дніпро, Павлоград (Дніпропетровська область);



¬ Харків, Куп'янськ (Харківська область);



– Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ (Запорізька область);



– Львів;



– Полтава;



– Суми;



– Івано-Франківськ, Паляниця, Яремче (Івано-Франківська область);



– Ужгород, Мукачево (Закарпатська область);



– Чернівці, Новоселиця (Чернівецька область);



– Луцьк;



– Кропивницький;



– Одеса, Ліманка (Одеська область);



– Херсон.

Додамо, що ще один гігант українського мобільного зв'язку компанія "Київстар" поки не оголошувала про запуск 4G, щоправда анонс очікується найближчим часом.

Всього найближчим часом 4G в діапазоні 2,6 гігагерц запрацює в 28 українських містах.