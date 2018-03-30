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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ

4G в Україні відтепер можуть скористатися і абоненти Vodafone: перелік міст

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Vodafone запустив мережу 4G в діапазоні 2,6 гігагерц
Vodafone запустив мережу 4G в діапазоні 2,6 гігагерц / Фото з відкритих джерел

Мобільний оператор Vodafone Ukraine заявив про запуск надшвидкісного зв'язку четвертого покоління у діапазоні 2,6 гігагерц. Відтепер 4G можуть скористатися абоненти компанії, що проживають у 14 областях України та у столиці Києві.

Сайт "24" повідомляв, що уранці 30 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні почав функціонувати 4G.

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Згодом прес-служба мобільного оператора lifecell підтвердила цю інформацію. За словами представників компанії, вони першими запустили зв'язок 4G в усіх обласних центрах України, за винятком окупованих Донецька та Луганська.

Також про запуск 4G заявив і Vodafone. Як повідомляє прес-служба одного із найбільших мобільних операторів, мобільний інтернет четвертого покоління є доступним їхнім абонентам у таких містах:

– Київ та міста Київської області: Бровари, Бориспіль, Вишневе, Ірпінь, Чабани;

– Дніпро, Павлоград (Дніпропетровська область);

¬ Харків, Куп'янськ (Харківська область);

– Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ (Запорізька область);

– Львів;

– Полтава;

– Суми;

– Івано-Франківськ, Паляниця, Яремче (Івано-Франківська область);

– Ужгород, Мукачево (Закарпатська область);

– Чернівці, Новоселиця (Чернівецька область);

– Луцьк;

– Кропивницький;

– Одеса, Ліманка (Одеська область);

– Херсон.

Додамо, що ще один гігант українського мобільного зв'язку компанія "Київстар" поки не оголошувала про запуск 4G, щоправда анонс очікується найближчим часом.

Всього найближчим часом 4G в діапазоні 2,6 гігагерц запрацює в 28 українських містах.

Нагадаємо, в Україні відбулись два 4G-аукціони. Так, lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйона гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.

Теги: Новини України Техно Інформаційні технології 4G мобільні пристрої Інтернет
Джерело: 24 Канал
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