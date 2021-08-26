У 5 областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

26 серпня 2021 , 10:52
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Джерело:

Укргідрометцентр

Станом на 26 серпня у деяких регіонах України оголосили оранжевий рівень пожежної небезпеки. Окрім того, у 2 областях прогнозують грози, в окремих районах – град та шквали.

Українців просять бути уважними та обережними, а також – дотримуватися усіх правил пожежної безпеки. 

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили у таких областях:

  • Луганській;
  • Харківській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській.
Зауважте! Жителі Одеської та Миколаївської областей також потерпатимуть від гроз та шквальних вітрів. За даними синоптиків, їхня швидкість може сягати 20 метрів за секунду. 

Пожежі в Україні: останні новини

  • Увечері 25 серпня у Києві на Позняках спалахнула масштабна пожежа у приватному будинку. Загальна площа пожежі перевищила 100 квадратних метрів.
  • Окрім того, 25 серпня масштабна пожежа спалахнула на Вінниччині. Там палали складські приміщення. До боротьби з вогнем залучили майже пів сотні рятувальників.
  • У Львові 24 серпня внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік – 70-річний власник квартири, охопленої вогнем. 
  • На Львівщині 20 серпня посеред дороги вщент згоріла вантажівка. Рятувальники намагалися погасити полум'я, однак врятувати автівку не вдалося. 
Автор: Мар'яна Бекало