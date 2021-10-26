Це сталося ввечері 25 жовтня. Дитину одразу відвезли до лікарні, проте госпіталізація не знадобилася.
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Гірку лише обмотали стрічками
Дитина каталася на гірці у вигляді слоника. Ця жахлива подія сталася, коли маленький пальчик потрапив у щілину між листом жесті й поруччями.
Гірка, де сталася ця подія / Фото Odessa.online
По прибуттю до лікарні дівчинці продезінфікували рану та наклали пов'язку. Наступного дня цю гірку нібито закрили, проте єдині заходи безпеки – попереджувальна стрічка на конструкції. Наразі невідомо чи будуть якось допрацьовувати її конструкцію
Усе обмотали стрічкою / Фото Odessa.online
У телеграмі "Одесса как она есть" повідомили, що матір дитини не могла знайти цю частинку пальця. Тому відрізана фаланга там так і залишилася.
Залишки крові на гірці / Фото Odessa.online
Інша травма дитини в Одесі
25 серпня повідомили, що у сквері Міський сад 3-річний хлопчик впав на пам'ятник, який шалено нагрівся від сонця. Тому малюк отримав опіки 2 ступеню всіх кінцівок.
Після інциденту туди довелося викликали швидку допомогу. Дитині наклали пов’язки на 2 коліна та долоні.