Відрізало палець на гірці майданчика: в Одесі жахливо травмувалася 5-річна дівчинка

У Преображенському парку в Одесі 5-річна дівчинка травмувалась на дитячому майданчику. Палць малечі відрізало через особливості конструкції гірки, на якій вона каталася.

Це сталося ввечері 25 жовтня. Дитину одразу відвезли до лікарні, проте госпіталізація не знадобилася.

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Гірку лише обмотали стрічками

Дитина каталася на гірці у вигляді слоника. Ця жахлива подія сталася, коли палець дитини потрапив у щілину між листом жесті й поруччями.



Гірка, де сталася ця подія / Фото Odessa.online

По прибуттю до лікарні дівчинці продезінфікували рану та наклали пов'язку. Наступного дня цю гірку нібито закрили, проте із заходів безпеки – лише попереджувальна стрічка на конструкції. Наразі невідомо чи будуть якось допрацьовувати конструкцію.



Усе обмотали стрічкою / Фото Odessa.online



Залишки крові на гірці / Фото Odessa.online

Інша травма дитини в Одесі

25 серпня повідомили, що у сквері Міський сад 3-річний хлопчик впав на пам'ятник, який шалено нагрівся від сонця. Тому малюк отримав опіки 2 ступеню всіх кінцівок.

Після інциденту туди довелося викликали швидку допомогу. Дитині наклали пов’язки на 2 коліна та долоні.