Євген Товкай мандрує Україною, має дивовижний план і чітку ціль. Зокрема він підкорює гірські вершини та пройшов уже 500 кілометрів пішки.

Про свій гірський виклик, підкорені вершини та поради для тих, хто не любить сидіти на місці – затятий подорожувальник розповів в ефірі "Ранок" на 24 каналі.

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Він розповів, що в горах дуже спекотно, а до Говерли залишилось ще 100 кілометрів. Загалом планує пройти всі 600 кілометрів.

Це важко проходити такі відстані, але це цілком можливо, якщо проходити по 50 – 60 кілометрів на день,

– зазначив Товкай.



Євген Товкай / Фото з фейсбуку Товкая

Як почав подорожувати

Хлопець закохався в гори 5 років тому. Він почав із польського Закопаного. Після цього зрозумів, що це його місце сили.



Морське око у Закопаному / Фото Аліна Оліховська



Також на думку Євгена, Піп Іван – найкрасивіша гора, яку подорожувальник радить відвідати всім українцям.

Довідка. Піп Іван Чорногірський – третя за висотою вершина Чорногірського хребта. Висота – 2020 метрів. Гора відома також конструкцією "Білий слон", що розташована на вершині. Вона скеляста, з кам'янистими розсипами.

Як склав маршрут

Над своїм маршрутом хлопець довго не роздумував. Він узяв наплічник та все необхідне й зібрався в дорогу.

Я просто прокинувся вранці, зрозумів, що треба йти. За 2 дні зібрався і вирушив,

– розповів Товкай.

Поради

"Найголовніше – це взуття. Також потрібно брати якнайменше речей. А потім ви повернетесь іншою людиною", – запевнив Товкай.

Крім цього він зазначив, що зробив ціле відкриття – у наших селах живуть відкриті та теплі люди. Вони завжди допоможуть, не чекаючи нічого натомість.

"Тобі всюди покажуть дорогу, нагодують, відмиють і відправляють далі в путь. Можуть просто дати шматок хліба, щоби допомогти тобі в дорозі", – сказав Євген.

Дивіться відео розмови 24 каналу із подорожувальником, який дуже любить гори: