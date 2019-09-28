500 чоловіків і хлопчиків врятували з "будинку тортур" у Нігерії: моторошні фото

Поліцейські провели обшуки у великому будинку в Нігерії та звільнили близько 500 чоловіків і хлопчиків, яких утримували там силою і піддавали постійним тортурам. Частину дітей родичі привезли в будинок самостійно, вважаючи, що це школа Корану.

Людей утримували в північному місті Кадуна, пише ВВС.

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Правоохоронці провели обшуки у будинку після того, як отримали повідомлення про підозрілу діяльність. Начальник поліції штату Алі Джанга вважає, що випадок так званого будинку тортур пов'язаний з людським рабством.

У будинку виявили близько 500 чоловіків і хлопчиків різного віку, деякі з них були закуті. Всі врятовані пройдуть медичні та психологічні обстеження.



Серед заручників були не тільки нігерійці/ Фото: ВВС

Серед заручників були не тільки нігерійці. Потерпілі стверджують, що їх катували, піддавали сексуальному насильству, морили голодом і нікуди не випускали – в деяких випадках протягом кількох років.



Над людьми знущалися/ Фото: ВВС

Поки невідомо, як заручники потрапили в цей будинок. Деякі діти розповіли поліції, що їх відвезли туди родичі. Батьки вважали будівлю школою Корану. Однак немає доказів того, що будівля колись була школою.

Поліція заарештувала 8 підозрюваних у справі.