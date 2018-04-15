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50 фірм з усього світу хочуть ремонтувати дороги в Україні

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50 фірм з усього світу хочуть ремонтувати дороги в Україні
50 фірм з усього світу хочуть ремонтувати дороги в Україні / https://slovoidilo.ua

Ремонт ділянок дороги Київ – Чернігів – Нові Яриловичі оцінюють у понад 100 млн євро. Взяти участь в тендері на ремонт цих ділянок проявили зацікавленість 50 фірм, більшість з яких – міжнародні.

Про це повідомила директор ДП "Укродорінвест" Олена Криворучко, передає ЦТС.

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"Сьогодні ми бачимо сильний ажіотаж з боку міжнародних і українських компаній, викликаний проведенням тендера на ремонт ділянок дороги Київ –Чернігів – Нові Яриловичі. Це великий проект на суму понад 100 млн євро", – зазначила Криворучко.

Найбільша кількість фірм проявили зацікавленість цим проектом з Туреччини, з України – 7.

Всього зацікавленість проявили 50 компаній, з яких 14 – це фірми з Туреччини, 10 – з Китаю, 4 – з Азербайджану, 3 – з Італії, по 2 компанії з Казахстану і Білорусі, 7 – з України, і по одній з Литви, Македонії, Вірменії, Ірану, Німеччини, Польщі, Грузії та Індії. Тепер фірмам потрібно тільки дотриматися формальних вимог щодо підтвердження своєї кваліфікації і запропонувати найбільш розумну ціну,
– додала вона.

Зазначається, що для того, щоб бути відібраною для реалізації проекту, згідно політик банків-кредиторів, компанія повинна показати наявність певних фінансових потоків шляхом надання аудованої фінансової звітності, а також продемонструвати досвід виконання аналогічних за складністю або більш складних проектів.

Теги: Новини України Авто Новини Києва Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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