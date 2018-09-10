50-річна британська співачка Шарлін Спітері вперше вийшла заміж: фото з церемонії

Солістка популярної британської групи Texas Шарлін Спітері та відомий шеф-кухар Брайан Уїльямс офіційно одружилися у суботу, 8 вересня, в Уельсі.

50-річна наречена обрала розкішну весільну сукню від Стелли Маккартні, яка також була присутня серед гостей. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Цікаво, що Спітері і Вільямс познайомилися у 2007 році, коли співачка прийшла повечеряти в ресторан Брайана "Odette's". Згодом вони почали зустрічатися протягом 10 років, поки Брайан не зважився зробити пропозицію.

Звичайно, я чекала цього кроку від нього. І все думала, коли ж він, нарешті, заговорить про весілля. Але з роками втрачала надію. Ми їздили до моїх батьків, до його батьків на свято і дні народження. Ми вже жили разом, а Брайан все мовчав. І коли він все ж запитав мене про це, я подумав: "Яка муха його вкусила?" А він, сказавши ті самі слова, виглядав так, як ніби у нього стався інфаркт!

– розповіла співачка.



Брайан Уільямс і Шарлін Спітері

Музичний гурт Texas Британський гурт був створений в 1986 році. Музиканти випустили 10 студійних альбомів, які розійшлися по всьому світу тиражем понад 40 мільйонів екземплярів. Texas - одна з найбільш комерційно успішних груп в історії Шотландії. Хіти групи звучать в популярних фільмах "Ноттінг-Хілл" і "Історія вічного кохання".