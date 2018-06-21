50-річна Кайлі Міноуг кокетливо позувала у фотосесії для Vogue: фото

Австралійська зірка Кайлі Міноуг прикрасила обкладинку липневого номера Vogue Spain.

На обкладинці глянцю 50-річна співачка позувала у стильних джинсах-кльош та топі з яскравими кристалами від Dolce & Gabbana. Також Кайлі знялася у чорному боді, продемонструвавши ідеальну струнку фігуру.

Читайте також: У блискучій сукні з відкритим декольте: спокуслива Кайлі Міноуг зустрілась з принцом Вільямом

Автором фешен-зйомки став популярний фотограф Бу Джордж.

Окрім фотосесії, Міноуг дала інтерв'ю Vogue Spain, в якому розповіла, що досі відчуває себе молодою і вік для неї не є перешкодою для щасливого повноцінного життя.

Кайлі Міноуг для Vogue Spain

На думку Кайлі, невід'ємною частиною життя є невдачі, без яких неможливий успіх.

"Проаналізувавши свою кар'єру, я повинна визнати, що невдачі навчили мене тому, як досягати успіху. Я вважаю, що без невдач успіх неможливий", – переконана співачка.