50-річна Кайлі Міноуг підтвердила свій роман з бойфрендом: романтичне фото

Австралійська поп-співачка Кайлі Міноуг в мережі Instagram підтвердила свій роман з креативним директором британського журналу GQ Полом Соломонсом.

Світлину, на якій зірка цілує свого коханого на фоні мегаполіса, з’явився на Instagram-сторінці Кайлі.

Читайте також: Розчарована в коханні Кайлі Міноуг закрутила новий роман – ЗМІ

"Я люблю Нью-Йорк", – лаконічно прокоментувала фото артистка.



Кайлі Міноуг і Пол Соломонс підтвердили свій роман

Варто додати, що закохану пару познайомили спільні друзі, щоб допомогти співачці пережити розлуку з колишнім бойфрендом Джошуа Сассом. Згодом дружні стосунки співачки та Пола переросли у роман, про який все частіше почали писати західні ЗМІ.

В одному з інтерв’ю співачка розповідала, що колишнє кохання ледь не закінчилося для неї нервовим зривом. Тоді Міноуг вже готувалась до весілля з кіноактором Джошуа Сассом, який молодший від неї на 20 років, але все завершилось розривом стосунків. Вона жаліла, що не встигла народити дітей і не вірила, що зможе знову в когось закохатися.

Можливо, Пол Соломонс змінить її життя і Кайлі Міноуг знову стане щасливою.