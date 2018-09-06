50-річна Кайлі Міноуг вперше з'явилася на публіці з бойфрендом Полом Соломонсом: фото

Австралійська поп-співачка Кайлі Міноуг відвідала церемонію нагород британського видання GQ разом зі своїм коханим, креативним директором журналу GQ Полом Соломонсом.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Найгарячіші образи з червоної доріжки GQ Men Of The Year Awards: фото

У Лондоні в галереї "Тейт Модерн" відбулася церемонія нагородження Men of the Year Awards 2018, на якій Кайлі з'явилася разом з Полом. Однак на банері перед фотографами Міноуг позувала без коханого.

Варто зазначити, що для виходу Кайлі обрала розкішну золоту сукню Stella McCartney. У ній же три місяці тому співачка світкувала своє 50-річчя.



Кайлі Міноуг / Getty

Нагадаємо, закохану стосунки співачки та Пола переросли у роман, про який все частіше почали писати західні ЗМІ.



В одному з інтерв’ю співачка розповідала, що колишнє кохання ледь не закінчилося для неї нервовим зривом. Тоді Міноуг вже готувалась до весілля з кіноактором Джошуа Сассом, який молодший від неї на 20 років, але все завершилось розривом стосунків. Вона жаліла, що не встигла народити дітей і не вірила, що зможе знову в когось закохатися.