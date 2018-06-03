50-річна Ніколь Кідман одягнула розкішні сукні в ніжному фотосеті

Голлівудська зірка Ніколь Кідман не часто знімається для обкладинок глянцевих видань, але цього разу вона погодилась стати обличчям липневого журналу Tatler.

Для неймовірно красивої та елегантної фотосесії Ніколь одягнула декілька образів від брендів Giambattista Valli, Elie Saab, Givenchy і Chanel. Дивовижні сукні, вишукані прикраси та справжня краса австралійської актриси вміло поєднались на нових кадрах. Автором зйомки став Патрік Демаршельє.

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Ніколь Кідман для Tatler

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" розповіла, що всі нагороди, які отримує за заслуги у кінематографі, роздає своїм рідним. До прикладу, статуетку премії "Оскар", яку вона отримала за фільм 2003 року "Годинник", вона подарувала своїй матері. А одну з трьох статуеток премії "Золотий глобус" вона віддала донькам.

Я сказала своїй старшій дочці: "Ти можеш поставити це на свою полицю", але вона відповіла: "Ні, мамо, моя занадто заповнена і заставлена, напевно, не вийде". Її полиця сповнена снігових куль, сертифікатів і книг, ви знаєте, таких різних дитячих дрібничок. Я повністю розумію її. Тобі не потрібен якийсь трофей, який твоя мама виграла десь там,

– кумедно прокоментувала Кідман.

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Ніколь Кідман для Tatler



Ніколь Кідман для Tatler



Ніколь Кідман для Tatler



Ніколь Кідман для Tatler



Ніколь Кідман для Tatler



Ніколь Кідман для Tatler