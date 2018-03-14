51-річна акторка Сальма Хайєк показала, як виглядає без макіяжу: фото

Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк у свої 51 доводить, що жінка може виглядати неймовірно і без макіяжу.

Відповідні світлини знаменитість розмістила на сторінці в Instagram.

Як відомо, Сальма Хайєк – одна з небагатьох акторок, яка не соромиться демонструвати свою природну красу. Так, зірка зробила аматорську фотосесію. Популярна акторка позує на фоні сірої стіни, яка при сонячному світлі має золотистий відблиск.

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Для фотосесії Сальма Хайєк одягла світле вбрання, однак акцент зробила саме на обличчі. Акторка позувала з випрямленим волоссям без макіяжу. Знаменитість навіть не підвела губи, демонструючи всю свою красу.

"Ви – прекрасний ангел", "Так красиво", "Природна краса", "Ви мене надихаєте", – не стримували захват прихильники Сальми Хайєк.



Сальма Хайєк без макіяжу



Акторка Сальма Хайєк зробила селфі без макіяжу



Селфі Сальми Хайєк



Сальма Хайєк без макіяжу



Акторка Сальма Хайєк