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51-річна акторка Сальма Хайєк показала, як виглядає без макіяжу: фото

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Сальма Хайєк показала обличчя без макіяжу
Сальма Хайєк показала обличчя без макіяжу

Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк у свої 51 доводить, що жінка може виглядати неймовірно і без макіяжу.

Відповідні світлини знаменитість розмістила на сторінці в Instagram.

Як відомо, Сальма Хайєк – одна з небагатьох акторок, яка не соромиться демонструвати свою природну красу. Так, зірка зробила аматорську фотосесію. Популярна акторка позує на фоні сірої стіни, яка при сонячному світлі має золотистий відблиск.

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Для фотосесії Сальма Хайєк одягла світле вбрання, однак акцент зробила саме на обличчі. Акторка позувала з випрямленим волоссям без макіяжу. Знаменитість навіть не підвела губи, демонструючи всю свою красу.

"Ви – прекрасний ангел", "Так красиво", "Природна краса", "Ви мене надихаєте", – не стримували захват прихильники Сальми Хайєк.


Сальма Хайєк без макіяжу


Акторка Сальма Хайєк зробила селфі без макіяжу


Селфі Сальми Хайєк


Сальма Хайєк без макіяжу


Акторка Сальма Хайєк


Голлівудська акторка без макіяжу

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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