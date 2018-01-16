51-річна Холлі Беррі прийшла на червону доріжку у провокативній сукні: фото

15 січня у США відбулася 49-а церемонія вручення премій NAACP Image Awards. Нагороди вручає афроамериканське співтовариство людям, які досягли успіхів в індустрії кіно, літератури, музики, театру.

Лауреатами цього року стали актори Ідріс Ельба і Тараджі Хенсон, співачка Ріанна і репер Кендрік Ламар.

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Проте погляди публіки були прикути до 51-річної Холлі Беррі, яка прийшла на червону доріжку у зухвалій сукні, через яку виднілися сідниці зірки.

Холлі звабливо позувала перед фотокамерами, демонструючи струнку фігуру.