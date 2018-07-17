51-річна Ніколь Кідман планує завести третю дитину – ЗМІ

Австралійська кіноактриса Ніколь Кідман, яка напередодні відзначила 12 річницю шлюбу з 50-річним чоловіком – кантрі-музикантом Кітом Урбаном, вирішила завести третю дитину.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на журнал New Idea.

Читайте також: Ніколь Кідман вперше заговорила про втрату дитини

Інформатор розповів виданню, що наразі зіркове подружжя "вивчає різні опції" та готові до всіх варіантів, щоб в їхній родині з'явилася ще одне дитина.

Ніколь і Кіт хочуть дитину так сильно, як ніколи, все, про що вони говорять, це про ще одне маля – це божевілля,

– наголосив інсайдер.

Зазначається, що Ніколь Кідман і Кіт Урбан замислилися про народження третьої спільної дитини після дня народження старшої доньки, 10-річної Сандей Роуз.

Нагадаємо, що голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.



Перед офіційними стосунками з 50-річним музикантом, у Ніколь був ще один шлюб з Томом Крузом, який тривав з 1990 по 2001 рік. Тоді подружжя всиновило доньку Ізабеллу Джейн (25 років) і сина Коннора Ентоні (23 роки). Для Кіта Урбана це був перший офіційний шлюб.