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51-річна Ніколь Кідман планує завести третю дитину – ЗМІ

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Ніколь Кідман і Кіт Урбан
Ніколь Кідман і Кіт Урбан / GettyImages

Австралійська кіноактриса Ніколь Кідман, яка напередодні відзначила 12 річницю шлюбу з 50-річним чоловіком – кантрі-музикантом Кітом Урбаном, вирішила завести третю дитину.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на журнал New Idea.

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Інформатор розповів виданню, що наразі зіркове подружжя "вивчає різні опції" та готові до всіх варіантів, щоб в їхній родині з'явилася ще одне дитина.

Ніколь і Кіт хочуть дитину так сильно, як ніколи, все, про що вони говорять, це про ще одне маля – це божевілля,
– наголосив інсайдер.

Зазначається, що Ніколь Кідман і Кіт Урбан замислилися про народження третьої спільної дитини після дня народження старшої доньки, 10-річної Сандей Роуз.

Нагадаємо, що голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.

Перед офіційними стосунками з 50-річним музикантом, у Ніколь був ще один шлюб з Томом Крузом, який тривав з 1990 по 2001 рік. Тоді подружжя всиновило доньку Ізабеллу Джейн (25 років) і сина Коннора Ентоні (23 роки). Для Кіта Урбана це був перший офіційний шлюб.

Теги: LifeStyle Кіно Ніколь Кідман Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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