51-річна Памела Андерсон народить дитину молодому коханому, – ЗМІ

Відома американська модель та актриса Памела Андерсон планує стати матір'ю втретє.

Як повідомляє видання The Sun, Памела Андерсон вирішила вдатися до процедури ЕКО.

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Зірка Playboy передбачила можливість народити ще одну дитину в пізньому віці та раніше заморозила свої яйцеклітини. Тепер вона готова народити дитину своєму 32-річному нареченому, футболісту збірної Франції Аділя Рамі.

Зауважимо, що у Памели Андерсон вже є двоє дорослих синів – 21-річний Брендон Томас і 20-річний Ділан Джаггер.

Відомо, що її сини підтримують матір, але переймаються щодо стану її здоров'я (Памела тривалий час лікувалася від Гепатиту С).

Вони досить дорослі, щоб розуміти, що майбутня процедура може бути виснажливою і важкою для жінки її віку. Якщо її мрія збудеться і вона завагітніє – виносити дитину, а потім народити в 50 років буде великим фізичним випробуванням для організму,

– інформує джерело наближене до сім'ї.



Памела Андерсон з синами