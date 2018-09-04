18:10
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

51-річна Памела Андерсон народить дитину молодому коханому, – ЗМІ

1246 Читать новость на русском
Памела Андерсон
Памела Андерсон / GettyImages

Відома американська модель та актриса Памела Андерсон планує стати матір'ю втретє.

Як повідомляє видання The Sun, Памела Андерсон вирішила вдатися до процедури ЕКО.

Читайте також: Памела Андерсон розповіла про свій досвід групового сексу: 18+

Зірка Playboy передбачила можливість народити ще одну дитину в пізньому віці та раніше заморозила свої яйцеклітини. Тепер вона готова народити дитину своєму 32-річному нареченому, футболісту збірної Франції Аділя Рамі.

Зауважимо, що у Памели Андерсон вже є двоє дорослих синів – 21-річний Брендон Томас і 20-річний Ділан Джаггер.

Відомо, що її сини підтримують матір, але переймаються щодо стану її здоров'я (Памела тривалий час лікувалася від Гепатиту С).

Вони досить дорослі, щоб розуміти, що майбутня процедура може бути виснажливою і важкою для жінки її віку. Якщо її мрія збудеться і вона завагітніє – виносити дитину, а потім народити в 50 років буде великим фізичним випробуванням для організму,
– інформує джерело наближене до сім'ї. 


Памела Андерсон з синами

Теги: LifeStyle Зіркові мами Playboy
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук