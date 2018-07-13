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51-річна Памела Андресон виходить заміж за молодшого за неї футболіста, – ЗМІ

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Памела Андерсон та Аділь Рамі
Памела Андерсон та Аділь Рамі / Фото з відкритих джерел

Відома американська модель та актриса Памела Андерсон зібралася вийти заміж за молодшого на 19 років за неї захисника збірної Франції Аділя Рамі.

Про це повідомила подруга Памели Андерсон виданню USA Today.

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Мовиться, що на останніх фото Памела Андерсон засвітила обручку. У той день артистка приїхала до Росії, щоб підтримати коханого на матчі між національними командами Франції та Бельгії.

памела андерсон
Памела Андерсон / Getty 

памела андерсон
Памела Андерсон / Getty

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 LifeStyle Зіркові романи Playboy
Джерело: 24 Канал
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