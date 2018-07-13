51-річна Памела Андресон виходить заміж за молодшого за неї футболіста, – ЗМІ
Відома американська модель та актриса Памела Андерсон зібралася вийти заміж за молодшого на 19 років за неї захисника збірної Франції Аділя Рамі.
Про це повідомила подруга Памели Андерсон виданню USA Today.
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Мовиться, що на останніх фото Памела Андерсон засвітила обручку. У той день артистка приїхала до Росії, щоб підтримати коханого на матчі між національними командами Франції та Бельгії.
Памела Андерсон / Getty
Памела Андерсон / Getty
Джерело: 24 Канал
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