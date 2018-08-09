51-річна Сальма Хайєк без макіяжу похизувалася пишним бюстом: фото
Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк продемонструвала шанувальникам у соціальних мережах розкішну фігуру.
Сальма Хайєк опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.
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Актриса позує у чорному купальнику і в капелюсі. Крім того, Сальма Хайєк поділилася відео, де вона катається на яхті та усміхається на камеру.
"У своїй стихії", – прокоментувала короткий ролик Сальма.
Сальма Хайєк / Instagram
Дивіться відео з Сальмою Хайєк:
Джерело: 24 Канал
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