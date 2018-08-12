51-річна Сальма Хайєк вразила ідеальною фігурою: пікантне фото

Американська та мексиканська акторка і продюсер Сальма Хайєк у свої 51 не припиняє вражати шанувальників розкішними формами.

Нове звабливе фото Сальма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зауважимо, що Сальмі Хайєк 2 вересня виповнюється 52 років. Більшість прихильників актриси зачаровані новими знімками Сальми і активно коментують їх: "Неймовірно красива! Не віриться, що Вам 51", "Ваш чоловік щасливчик" та інші.

На фото акторка позує у синьому купальнику демонструючи чудову фігуру і пишні груди.



Сальма Хайєк / Instagram