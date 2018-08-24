51-річний Венсан Кассель одружився з 21-річною Тіною Кунакі

Колишній чоловік Моніки Беллуччі, 51-річний кіноактор Венсан Кассель одружився зі своєю обраницею 21-річною моделлю Тіною Кунакі.

Відповідний допис Венсан поширив на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що реєстрація шлюбу пройшла в мерії невеликого містечка Бідар, що на південному заході Франції.

Подробиць про весілля наразі небагато. Однак Венсан Кассель опублікував світлину з коханою з красномовним підписом французькою мовою: "Так".

OUI!️ #24aout2018 Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel) 24 Сер 2018 р. о 7:30 PDT

Крім того, Тіна Кунакі в Instagram-сторіз показала шанувальникам свої фото у білій сукні.



Тіна Кунакі / Instagram



Тіна Кунакі / Instagram

Як відомо, пара познайомилась в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.