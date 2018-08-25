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51-річний Венсан Кассель одружився з вдвічі молодшою моделлю: розкішні фото церемонії

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Весілля Венсана Касселя
Весілля Венсана Касселя / Фото із соцмереж

Французький актор Венсан Кассель у 51 рік вирішив вдруге одружитись. Його обраницею стала 21-річна модель Тіна Кунакі. У мережі з'явились перші фото церемонії.

Екс-чоловік Моніки Белуччі повів до вівтаря запальну модель Тіну Кунакі. Церемонія відбулась 24 серпня в мерії невеликого містечка Бідарт, що на південному заході Франції. Саме там у новоспеченого подружжя є розкішний будинок. 

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Наречена Тіна Кунакі приголомшила всіх своїм весільним образом. Зірка вбрала білосніжне плаття з чималим декольте. Пишні форми та струнка талія – Тіна Кунакі виглядала дуже ефектно на своєму весіллі. 

 

Водночас Венсан Кассель вбрав світлий костюм та сорочку світло-фіолетового кольору. Свій образ він доповнив стильними окулярами. 

 

 

 

 

 

Допис, поширений PrimeTime (@primetime97)

 

 

До слова, зіркова пара познайомилась ще в 2015 році на острові Ібіса. Сталось це одразу після того, як Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Кіно Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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