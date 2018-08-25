51-річний Венсан Кассель одружився з вдвічі молодшою моделлю: розкішні фото церемонії

Французький актор Венсан Кассель у 51 рік вирішив вдруге одружитись. Його обраницею стала 21-річна модель Тіна Кунакі. У мережі з'явились перші фото церемонії.

Екс-чоловік Моніки Белуччі повів до вівтаря запальну модель Тіну Кунакі. Церемонія відбулась 24 серпня в мерії невеликого містечка Бідарт, що на південному заході Франції. Саме там у новоспеченого подружжя є розкішний будинок.

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Наречена Тіна Кунакі приголомшила всіх своїм весільним образом. Зірка вбрала білосніжне плаття з чималим декольте. Пишні форми та струнка талія – Тіна Кунакі виглядала дуже ефектно на своєму весіллі.

Допис, поширений City Magazine Official (@citymagazineofficial) 24 Сер 2018 р. о 11:21 PDT

Водночас Венсан Кассель вбрав світлий костюм та сорочку світло-фіолетового кольору. Свій образ він доповнив стильними окулярами.

Допис, поширений Purepeople (@purepeople_off) 24 Сер 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений M E R I A M O D E (@sofckvogue) 24 Сер 2018 р. о 1:32 PDT

Допис, поширений hollywoods actors photos (@hollywoodactorsphotos) 25 Сер 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений J'adore Vincent Cassel (@j_adore_vincent_cassel) 24 Сер 2018 р. о 10:36 PDT

Допис, поширений PrimeTime (@primetime97) 24 Сер 2018 р. о 10:55 PDT

Допис, поширений Georgian Brides/Weddings (@myweddingofficial) 24 Сер 2018 р. о 12:09 PDT

До слова, зіркова пара познайомилась ще в 2015 році на острові Ібіса. Сталось це одразу після того, як Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.