51-річний Венсан Кассель одружився з вдвічі молодшою моделлю: розкішні фото церемонії
Французький актор Венсан Кассель у 51 рік вирішив вдруге одружитись. Його обраницею стала 21-річна модель Тіна Кунакі. У мережі з'явились перші фото церемонії.
Екс-чоловік Моніки Белуччі повів до вівтаря запальну модель Тіну Кунакі. Церемонія відбулась 24 серпня в мерії невеликого містечка Бідарт, що на південному заході Франції. Саме там у новоспеченого подружжя є розкішний будинок.
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Наречена Тіна Кунакі приголомшила всіх своїм весільним образом. Зірка вбрала білосніжне плаття з чималим декольте. Пишні форми та струнка талія – Тіна Кунакі виглядала дуже ефектно на своєму весіллі.
Водночас Венсан Кассель вбрав світлий костюм та сорочку світло-фіолетового кольору. Свій образ він доповнив стильними окулярами.
До слова, зіркова пара познайомилась ще в 2015 році на острові Ібіса. Сталось це одразу після того, як Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.