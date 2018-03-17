51-річний Венсен Кассель заручився з майже втричі молодшою моделлю

Екс-чоловік Моніки Беллуччі вирішив одружитись. Актор Венсен Кассель зробив пропозицію своїй молодій коханій.

Фото обручки наречена Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Як відомо, пара познайомилась в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.

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У ЗМІ припускали, що стосунки Венсена Касселя з 20-річною Тіною Кунакі є всього лиш романом, який невдовзі закінчиться. Однак пара разом вже 3 роки, а їх почуття не згасають. А, судячи з останнього фото Тіни Кунакі, невдовзі зірки готуватимуться до весілля.

Наразі ж актор та модель утримуються від коментарів, однак діамантова каблучка на пальці дівчини говорить на сама за себе.