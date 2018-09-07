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52-річна Джанет Джексон розповіла про радість материнства і знялась у стильному фотосеті

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Джанет Джексон для InStyle
Джанет Джексон для InStyle / www.instyle.com

Сестра короля поп-музики Майкла Джексона, Джанет Джексон, вперше за тривалий час наважилась дати відверте інтерв’ю та взяла участь у фотосесії для жіночого глянцю InStyle.

Про це повідомляють на сайті видання.

Для стильної фотоісторії, автором якої став Роббі Фіммано, зірка приміряла декілька сценічних та повсякденних образів. Серед них були речі таких преміальних марок як Dolce & Gabbana, Balmain і DSquared2.

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Джанет Джексон для InStyle

В інтерв’ю зіркова матуся Джанет зізналась, що відчуває у собі впевненість та сили, коли перебуває поруч з 1-річним сином Іссу аль-Маною.

Це, звичайно, звучить дуже банально, але це чиста правда – я відчуваю себе красивою в ті моменти, коли перебуваю поруч з сином. Він – той неймовірний подарунок, яким нагородив мене Бог. Я вдячна за те, що змогла стати мамою в настільки немолодому віці. Моя дитина дуже мила, дуже здорова, дуже щаслива. Він сповнений любові і для мене це найбільше щастя,
– поділилась щаслива співачка.


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle

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Нагадаємо, що американська співачка Джанет Джексон тричі була одруженою (з музикантом Джеймсом Дебаржем у 1984-1985 роках і з танцюристом Рене Елізондо-молодшим у 1991-2000 роках). Але лише у шлюбі з катарським мільярдером Віссамом аль-Маною в січні 2017 року у неї народився сина Іссу аль-Мана. Через кілька місяців після появи первістка подружжя розлучилось, проживши разом 5 років. 

Теги: Музика LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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