52-річна Робін Райт таємно вийшла заміж: перші кадри з церемонії

Голлівудська акторка у 52 роки Робін Райт вийшла заміж за Клемента Жироде. У мережі з'явились перші знімки з церемонії.

У блозі американської акторки Робін Райт, відомої за участю у серіалі "Картковий будинок", з'явились чарівні фото, на яких щаслива зірка обіймає свого коханого Клемента Жироде. При цьому знаменитість вбрана у білу сукню з мереживом. Образ нареченої вона доповнила взуттям на плоскій підошві та хустиною, зав'язаною в стилі хіпі.

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Зірковий наречений, керівник відділу VIP-зв'язків популярного бренду Saint Laurent Клемент Жироде, відмовився від класичного вбрання нареченого. Чоловік вбрав чорні штани, білу сорочку та жилет. До образу в етностилі він підібрав стильний капелюх.

Допис, поширений Robin Wright Fan Page ️ (@robinwrightnow) 12 Сер 2018 р. о 6:17 PDT

До допису щаслива Робін Райт додала хештег весілля, що підтвердило всі підозри ЗМІ. Також відомо, що акторка та представник відомого бренду провели скромну церемонію у Франції, в муніципалітеті Ла-Рош-сюр-ле-Бюї.

Варто зазначити, що серед запрошених гостей була 27-річна донька Робін Райт від першого шлюбу – Ділан Пенн. Дівчина опублікувала відео із запальними танцями з весілля, стилізованого під етно-вечір.

Допис, поширений Dylan Penn (@iamdylanpenn) 12 Сер 2018 р. о 3:07 PDT

Хто така Робін Райт?

Голлівудська акторка, яка зіграла ролі у фільмах "Той, що біжить по лезу", "Форрест Гамп", "Постовий на перехресті", "Людина, яка змінила все", "Наднебезпечний", "Беовульф" та ін. Починала свою кар'єру Робін Райт із популярного серіалу "Санта-Барбара", в якому вона зіграла Келлі Кепвелл. Чимале визнання її таланту принесла роль дружини президента Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок". До 2010 року Робін Райт була одружена з Шоном Пеном. Акторка має двох дітей.