53-річна Елізабет Херлі поплавала у басейні топлес: відео
Англійська акторка Елізабет Херлі часто тішить шанувальників звабливими кадрами у купальнику. А днями зірка виклала відео, на якому плаває у басейні топлес. Щоправа, груди Елізабет таки прикрила руками.
53-річна актриса виклала пікантний ролик у своєму Instagram. Відео Херлі зробила у Греції, де зараз насолоджується відпочинком.
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53-річна Елізабет Херлі оголилася у басейні
Прихильники Елізабет засипали її компліментами у коментарях, зокрема, похвалили її чудову фігуру.
Джерело: 24 Канал
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