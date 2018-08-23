53-річна Елізабет Херлі поплавала у басейні топлес: відео

Англійська акторка Елізабет Херлі часто тішить шанувальників звабливими кадрами у купальнику. А днями зірка виклала відео, на якому плаває у басейні топлес. Щоправа, груди Елізабет таки прикрила руками.

53-річна актриса виклала пікантний ролик у своєму Instagram. Відео Херлі зробила у Греції, де зараз насолоджується відпочинком. Читайте також: 53-річна акторка Елізабет Херлі прийшла на вечірку у прозорій сукні 53-річна Елізабет Херлі оголилася у басейні Прихильники Елізабет засипали її компліментами у коментарях, зокрема, похвалили її чудову фігуру. Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 22 Сер 2018 р. о 1:47 PDT