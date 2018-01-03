53-річна модель показала струнке тіло у купальнику: фото

Австралійська топ-модель та актриса Ель Макферсон вражає своєю надзвичайною красою і підтягнутою фігурою – у свої 53 роки вона залишається у прекрасній формі.

На новорічні свята Макферсон відправилася на Багами, де її зняли папарацці, пише Daily Mail. Модель показала підтягнуте тіло у яскравому квітковому бікіні під час прогулянки на пляжі. Читайте також: 44-річна модель Хайді Клум показала ідеальну фігуру у білизні: фото За словами Ель, її секрет краси полягає у правильному харчуванні та регулярних тренуваннях.