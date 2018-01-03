53-річна модель показала струнке тіло у купальнику: фото
23:17, 3 січня 3421 Читать новость на русском
Австралійська топ-модель та актриса Ель Макферсон вражає своєю надзвичайною красою і підтягнутою фігурою – у свої 53 роки вона залишається у прекрасній формі.
На новорічні свята Макферсон відправилася на Багами, де її зняли папарацці, пише Daily Mail.
Модель показала підтягнуте тіло у яскравому квітковому бікіні під час прогулянки на пляжі.
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За словами Ель, її секрет краси полягає у правильному харчуванні та регулярних тренуваннях.
Джерело: 24 Канал
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