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53-річна Сара Джесіка Паркер засвітила стрункі ноги в блискучій сукні: фото

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Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Getty images

Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну роль в серіалі "Секс і місто", активно підтверджує звання "ікони стилю". Зірка з’явилась на кіноподії у розкішній сукні з чималим розрізом на нозі.

Сара Джесіка Паркер у свої 53 роки не тільки успішна голлівудська акторка, але й своєрідна ікона стилю. Зірка, яка зіграла роль модниці та письменниці Кері Бредшоу у серіалі "Секс і місто", намагається зберігати цей образ під час виходів на світські події. Це Сара Джесіка Паркер підтвердила під час фестивалю американського кіно у французькому Давосі.

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На кіноподію знаменитість вбрала стильну блискучу сукню з чималим розрізом на нозі та декольте. Вбрання зірка обрала з колекції Prabal Gurung. Сара Джесіка Паркер доповнила свій образ босоніжками на підборах та прикрасами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Gist Wiz (@thegistwiz)

 

 

 

Відомо, що в такому стильному та досить пікантному образі акторка відвідала прем'єру кінострічки "Тут і зараз". До французького Девілю Сара Джесіка Паркер прилетіла після презентації нової колекції бренду Intimissimi, який відбувся в Італії.

Хто така Сара Джесіка Паркер?Акторка, відома головними ролями у фільмах "Усі дороги ведуть до Риму", "Кохання та інші неприємності", "Куди поділись Моргани", "Я не знаю, як вона робить це", "Випробування", "Кімната нагорі" тощо. Знаковою для Сари Джесіки Паркер була участь у серіалі "Секс і місто". Запальну білявку Кері Бредшоу вподобали всі глядачі, а саму акторку почали порівнювати з цим персонажем. Щодо особистого життя, Сара Джесіка Паркер з 1997 року є дружиною актора Метью Бродеріка. Разом із чоловіком вона виховує 3 дітей.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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