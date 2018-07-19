53-річна Сара Джессіка Паркер знялася у новій кампанії Intimissimi
Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер стала лицем нової кампанії італійського бренду білизни Intimissimi.
53-річна Сара Джессіка Паркер стала обличчям нової кампанії Intimissimi сезону осінь-зима 2018 / 2019.
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Зазначається, що кампанія присвячена запуску нової моделі бюстгальтера. Для ідеї дизайнери надихнулися словами італійської пісні "Nessuno mi puо giudicare" ("Ніхто не має права мене засуджувати").
Зйомки рекламного ролика проходили на вулицях Нью-Йорка. Актриса знімалася у новому бюстгальтері-балконет з мережива і у чорній шовковій піжамі.
Джерело: 24 Канал
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