53-річна Сара Джессіка Паркер знялася у новій кампанії Intimissimi

Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер стала лицем нової кампанії італійського бренду білизни Intimissimi.

53-річна Сара Джессіка Паркер стала обличчям нової кампанії Intimissimi сезону осінь-зима 2018 / 2019.

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Зазначається, що кампанія присвячена запуску нової моделі бюстгальтера. Для ідеї дизайнери надихнулися словами італійської пісні "Nessuno mi puо giudicare" ("Ніхто не має права мене засуджувати").

Зйомки рекламного ролика проходили на вулицях Нью-Йорка. Актриса знімалася у новому бюстгальтері-балконет з мережива і у чорній шовковій піжамі.