11:28
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

53-річна Сара Джессіка Паркер знялася у новій кампанії Intimissimi

302 Читать новость на русском
Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер / Фото з відкритих джерел

Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер стала лицем нової кампанії італійського бренду білизни Intimissimi.

53-річна Сара Джессіка Паркер стала обличчям нової кампанії Intimissimi сезону осінь-зима 2018 / 2019.

Читайте також: Фотосесію Кайлі Дженнер з бойфрендом запідозрили в плагіаті

Зазначається, що кампанія присвячена запуску нової моделі бюстгальтера. Для ідеї дизайнери надихнулися словами італійської пісні "Nessuno mi puо giudicare" ("Ніхто не має права мене засуджувати").

сара джессіка паркер

Зйомки рекламного ролика проходили на вулицях Нью-Йорка. Актриса знімалася у новому бюстгальтері-балконет з мережива і у чорній шовковій піжамі.

сара джессіка паркер

сара джессіка паркер

 

Теги: Мода LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах
сьогодні, 10:22 Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах
379
Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
сьогодні, 09:01 Кривенькі зуби і товстенька: як виглядала Ольга Фреймут у 20 років
2705
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук