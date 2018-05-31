54-річна екс-дружина Сталлоне оголосила, що вагітна

Данська актриса Брігітта Нільсен, яка є колишньою дружиною Сильвестра Сталлоне, оголосила про свою вагітність.

Фото себе з уже чималим животиком 54-річна Брігітта виклала в Instagram.

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"Родина збільшується", – підписала вона кадр.

Допис, поширений Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 27 Тра 2018 р. о 1:03 PDT

Допис, поширений Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 30 Тра 2018 р. о 10:07 PDT

З 2006 року Нільсен одружена з італійським телепродюсером Матті Дессі, який молодший від неї на 15 років. Матті став п'ятим чоловіком для Брігітти. А шлюб з Сильвестром Сталлоне був другим.

Брігітта Нільсен та Матті Дессі

Брігітта Нільсен та Матті Дессі

Сильвестр Сталлоне та Брігітта Нільсен

В актриси уже є четверо синів: 34-річний Джуліан, 28-річний Кілліан, 25-річний Дуглас і 23-річний Рауль.

Допис, поширений Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 24 Тра 2018 р. о 8:07 PDT

Хто така Брігітта Нільсен? Данська акторка, модель та співачка. За свій високий ріст (184 см) та яскраву зовнішність Нільсен отримала від журналістів прізвисько "Амазонка". Вона знялася в таких картинах, як "Роккі 4", "Поліцейський із Беверлі-Хіллз 2", "Кобра". Але найбільш Брігітта відома своєю головною роллю у фентезі "Руда Соня".