54-річна екс-дружина Сталлоне оголосила, що вагітна
Данська актриса Брігітта Нільсен, яка є колишньою дружиною Сильвестра Сталлоне, оголосила про свою вагітність.
Фото себе з уже чималим животиком 54-річна Брігітта виклала в Instagram.
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"Родина збільшується", – підписала вона кадр.
З 2006 року Нільсен одружена з італійським телепродюсером Матті Дессі, який молодший від неї на 15 років. Матті став п'ятим чоловіком для Брігітти. А шлюб з Сильвестром Сталлоне був другим.
Брігітта Нільсен та Матті Дессі
Брігітта Нільсен та Матті Дессі
Сильвестр Сталлоне та Брігітта Нільсен
В актриси уже є четверо синів: 34-річний Джуліан, 28-річний Кілліан, 25-річний Дуглас і 23-річний Рауль.
Хто така Брігітта Нільсен? Данська акторка, модель та співачка. За свій високий ріст (184 см) та яскраву зовнішність Нільсен отримала від журналістів прізвисько "Амазонка". Вона знялася в таких картинах, як "Роккі 4", "Поліцейський із Беверлі-Хіллз 2", "Кобра". Але найбільш Брігітта відома своєю головною роллю у фентезі "Руда Соня".