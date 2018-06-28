54-річна екс-дружина Сталлоне вперше показала новонароджену доньку

54-річна данська модель та актриса Бріггіта Нільсен поділилася зі ЗМІ ексклюзивною фотографією маленької доньки Фріди, яку зірка народила 22 червня в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Колишня дружина актора Сильвестра Сталлоне поділилася першим фото з виданням People.

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Бріггіта Нільсен народила у 54 роки!

На кадрі Нільсен зображена з новонародженою донькою в прикрашеній повітряними кулями і м'якими іграшками палаті в лікарні. Щаслива Бріггіта ніжно пригортає дитя до грудей, демонструючи при цьому свою розкішну обручку.

Нільсен уже давно говорила про плани народити ще одну дитину. Актриса не приховувала, що вдасться до екстракорпорального запліднення. З 2006 року вона одружена з італійським телепродюсером Матті Дессі, який молодший від неї на 15 років. Матті став п'ятим чоловіком для Брігітти. А шлюб з Сильвестром Сталлоне був другим.

У Бріггіти вже є четверо синів: старшому з них вже 34 роки, а наймолодшому – 23.