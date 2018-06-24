54-річна екс-дружина Сталлоне вп'яте народила дитину

54-річна екс-дружина Сильвестра Сталлоне, данська акторка Бріггіта Нільсен, в котрої є четверо старших синів, народила дочку своєму чоловікові продюсеру Маттіа Дессі.

Про бажання ще раз стати матір'ю за допомогою ЕКЗ Брігітта Нільснен говорила ще 10 років тому, проте лише зараз їй вдалося народити дитину. Про це повідомляють People.

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Новонароджена дівчинка Фріда з'явилася на світ у Лос-Анджелесі з вагою в 2 кілограми 523 грами.

Нас переповнює радість, у наші життя прийшла наша прекрасна донька. Це була довга дорога, але воно було того варте. Ми ще ніколи не любили так сильно,

– заявили щасливе зіркове подружжя.